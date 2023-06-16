T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/311 Esas
2017/581 Karar
İLAN METNİ
Mahkememizce sanık hakkında verilen23/11/2017 tarih2017/311 Esas 2021/581 kararıyla Cemalı ve Natela oğlu 28/04/1969 doğumlu PAATA KVIRIKASHVILI hakkında5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan beraat kararı verildiği, verilen kararınve istinaf dilekçesinin sanığatebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, gönderilen ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraztalebinde bulunabileceği, bulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.14/06/2023
Yazı İşleri Müdürü Hakim 198863
83629 e-imzalıdır e-imzalıdır
Basın No: ILN01847878
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