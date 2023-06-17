T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİNDEN

Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz

yolu ile yapılacak takip taleplerinde

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO :2022/14842 ESAS

ALACAKLI : DELTA GAYRİMENKUL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Meral Can(TBB No: 197254)

Akevler Mah. 10876. Sok. No: 4A Esenyurt İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Av. Fehim Yacan(TBB No: 141863)

Kazım Karabekir Caddesi Vakıf Bank Üstü Hasanoğlu İş Merkezi Kat- 2 No 4 İpekyoluVan İpekyolu / VAN

BORÇLU : 1- SEYEDEH AREZOO MONGHABADI,

Güzelyurt Mah. 2148 Sokak No:5 Delta Deluxe B Blok Daire:14 Esenyurt/İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

2- SEYEDEHAREZOO MONGABADI,

Akevler Mah. 1076 Sok D Blok No.4G Bb No. 171Esenyurt / İSTANBUL

3- SEYEDEHAREZOO ARI,

Akevler Mah. 1076 Sok. D Blok No. 4G Bb No.171 Esenyurt / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 492.590,28 TL.

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye,itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 12/05/2023

Basın No: ILN01848506

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