T.C.

BALIKESİR

2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/221Esas

Davalı : FIRAT ŞERİF KALIN, Mehmet ve Pervin oğlu Edremit / Balıkesir doğumlu.

Davacı Gülşen Batak vekili tarafından Balıkesir 2.İcra Müdürlüğünün 2022/6897 esas sayılı takip dosyasında takibe konu kira borcunun ödenmediği, itiraz da edilmediği gerekçesi ile hakkınızda Mahkememiz 2023/221 esas sayılı dosyası ile kiralananın tahliyesi davası açıldığı, icra dosyasında ödeme emrinin tarafınıza tebliğ edilememesi nedeniyle, tebliğin ilanen tebligat yoluyla yapıldığı görülmekle, dosyamızda da dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününün 13/07/2023 günü saat 11:50 olduğu,HMK. 317 ve 318 maddeleri uyarınca 2 hafta içerisinde ilk itirazlarınızla birlikte cevap dilekçesi sunmak, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ekindeki delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçelenizde bildirmeniz, duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde HMK. 317 ve 318 maddelerine göre yokluğunuzda da karar verilebileceği hususlarının ihtarı ile, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/05/2023

Basın No: ILN01848426

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