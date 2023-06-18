T.C. AYDINCIK(MERSİN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YERLER :

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİK Mahallesi 101 Ada 1869 Parsel 1116,35 m² malikleri Arif Kucum, Hamide Kucum, Selime Yılmaz (2023/60 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1852 Parsel 622,47 m2 maliki; Ayşen Atlı, Kıymet Gedik (2023/61 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1850 Parsel 1777,83 m2 maliki; Hüseyin Gedik, Hüsnü Gedik (2023/62 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1855 Parsel 546,09 m2 maliki; Mehmet Gedik (2023/63 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1854 Parsel 1853,72 m2 maliki; Şerife Doğan, İbrahim Gedik (2023/64 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1858 Parsel, 1477,89 m²'lik alanda irtifak hakkı ve direk yeri isabet eden 26,42 m2'lik irtifak hakkı maliki: Ali Geğer (2023/65 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1863 Parsel, 455,82m2 maliki; Arif Kucum, Hamide Kucum, Selime Yılmaz (2023/66 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİK Mahallesi 101 Ada 1866 Parsel, 658,86 m²'lik Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİK Mahallesi 101 Ada 1862 Parsel 973,14 m²' Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİK Mahallesi 101 Ada 1861 Parsel 119,84m2 maliki: Duran Geğer, Murat Geğer, Mustafa Geğer, Ahmet Ali Geğer (2023/67 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1864 Parsel. 1513,83m2 irtifak hakkı maliki: Mustafa Geğer (2023/68 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1867 Parsel, 436,65 m²'lik irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1865 Parsel, 995,18 m²'lik irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi PEMBECİKMahallesi 101 Ada 1701 Parsel 456,24 m²'lik maliki;Mevlüt Geğer (2023/69 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 902 Parsel, 5008,54 m2 irtifak hakkı malikleri;: Ramazan Belen, Muhsin Belen, Mustafa Belen,Halil Belen (2023/70 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 904 Parsel, 2074,66 m²'lik irtifak hakkı, 19,71 m2 'lik mülkiyet hakkı, maliki Mustafa Dal (2023/71 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 915 Parsel, 21,75 irtifak hakkı maliki: Ahmet Ali Dal (2023/72 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 916 Parsel, 70,95 irtifak hakkı maliki: Hacer Acun (2023/73 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 907 Parsel, 975,47 m2 irtifak hakkı malikleri;: Teslime Kuş (2023/74 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 909 Parsel 387,42 m²'lik irtifak hakkı, maliki Sakine Dal (2023/75 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 839 Parsel, 31,42 irtifak hakkı maliki: Fatma Tufan (2023/76 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 801 Parsel, 431,36 irtifak hakkı maliki: Fatma Belen (2023/77 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 802 Parsel 17,11 irtifak hakkı maliki: Mustafa Kuş (2023/78 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 799 Parsel, 438,61 irtifak hakkı maliki: Fatma Bahar (2023/79 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 798 Parsel. 187,76 m²' irtifak hakkı Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 803 Parsel 85,35m2 irtifak hakkı maliki ;Zahide Ceylan (2023/80 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 787 Parsel, 1215,49 m²'lik irtifak hakkı, maliki Eyşe Yalak (2023/81 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 786 Parsel, 1194,79 m²' irtifak hakkı. 10,24 m2 'lik mülkiyet hakkı. Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 788 Parsel. 932,23 irtifak hakkı maliki: Ahmet Ali Oynar (2023/82 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1096 Parsel, 1192,24 irtifak hakkı maliki: Mustafa Çökelek (2023/83 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1085 Parsel, 677,59 irtifak hakkı maliki: Mehmet Bahtiyar Yiğit (2023/84 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1086 Parsel, 508,51 m2 irtifak hakkı maliki: Ayşe Kurbağlı (2023/85 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1088 Parsel, 497,37 m²' irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1087 Parsel 469,29 m² irtifak hakkı maliki ;Emine Kuş (2023/86 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1089 Parsel, 384,67 m² irtifak hakkı, maliki Atiye Uçar (2023/87 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1090 Parsel, 399,75 irtifak hakkı maliki: Elmas Uysal (2023/88 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1091 Parsel, 990,24 irtifak hakkı maliki: Fahri Ateş (2023/89 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1092 Parsel, 1237,57 m2 irtifak hakkı maliki: Meral Yalak (2023/90 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1094 Parsel, 337,11 m² irtifak hakkı. Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1093 Parsel, 892,50 m²'lik m² irtifak hakkı maliki ;İmdat Sarp (2023/91esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1095 Parsel, 12,92m² irtifak hakkı, maliki Nasibe Tufan (2023/92 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1023 Parsel, 1921,35 irtifak hakkı maliki: Durdane Göl (2023/93esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1026 Parsel, 782,13 m² irtifak hakkı, 8,89 m2 mülkiyet hakkı maliki: Gürcü Alagöz (2023/94 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1030 Parsel, 1127,06 m2 irtifak hakkı maliki: Mesut Çiçek (2023/95 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1031 Parsel, 1036,83 m² irtifak hakkı, 8,31 m2 mülkiyet hakkı maliki ;Durana Yalak (2023/96 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 999 Parsel, 921,07 m² irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1084 Parsel, 11,27 m² irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1099 Parsel, 374,52 m2 maliki; Hanım Çelik (2023/97 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1009 Parsel, 1503 m2 irtifak hakkı maliki: Leyla Eroğlu, Teslime Çökelek (2023/98 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1058 Parsel, 2956,32 m² irtifak hakkı, 13,50 m2 mülkiyet hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1062 Parsel, 448,90 m² irtifak hakkı maliki: Ali Sarıbaş (2023/99 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi DURUHANMahallesi 101 Ada 1057 Parsel, 2189,50 m2 irtifak hakkı maliki: Ali Göl (2023/100 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 211 Parsel, 760,75 m² irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 213 Parsel, 3.293,40 m² irtifak hakkı , 57,25 m2 mülkiyet hakkı maliki ;Cennet Öz, Azime Badem, Nuray Köse (2023/101 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 216 Parsel, 1474,58 m2 irtifak hakkı maliki; Ali Göl (2023/102 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 225 Parsel, 447,11 m2 irtifak hakkı maliki: Ayşe Doğan (2023/103 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 229 Parsel, 2471,40m² irtifak hakkı, 11,73 m2 mülkiyet hakkı maliki ;Durali Oflaz (2023/106 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 244 Parsel, 19,86 m² irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 223 Parsel, 17,97 m² irtifak hakkı maliki: Gülendam Güreşken (2023/108 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 242 Parsel, 1967,30 m² irtifak hakkı maliki: Aysel İnceoğlu (2023/109 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 243 Parsel, 1912,71 m² irtifak hakkı,10,24 m2 mülkiyet hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 245 Parsel, 37,55 m² irtifak hakkı maliki: Ümmü Göl (2023/110 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 145 Parsel, 484,41 m² irtifak hakkı maliki ;Ahmet Ali Güler (2023/111 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 123 Parsel, 187,39 m2 irtifak hakkı malikleri;Eda Badem, Gülseren Sarı, Hatice Öz, Orhan Badem, Burhan Yücel Badem, Abdurrahman Badem Dursun Badem (2023/112 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 124 Parsel, 1036,86 irtifak hakkı maliki: Adnan Karaca (2023/113 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 107 Parsel, 260,44 m² irtifak hakkı maliki: Zülfüye Servili (2023/114 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 224 Parsel, 1714,84 m² irtifak hakkı, 8,31 m2 mülkiyet hakkı maliki ;: Ali Mustafa Uzun,Ahmet Uzun , Mürüvvet Dal, Faruk Uzun, Sevgi Buldurluoğlu, Abdullah Uzun Şerife Ceylan, Ayşe Atalay, Aykut Uzun, Meryem Uzun (2023/116 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 661 Parsel, 1350,86 m2 irtifak hakkı malikleri;: Ahmet Uzunk, Mürüvvet Dal Faruk Uzun,Ali Mustafa Uzun, Gülsüm Uzun, Ayşe Atalay, Şerife Ceylan, Aykut Uzun, Nurten Uzun, Abdullah Uzun, Raziye Solak, Sevgi Buldurluoğlu, Sevim Yıldız, Fikri Uzun, Şerife Ceylan Süleyman Uzun, Cennet Şavkın (2023/117 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 662 Parsel, 1705,70 m² irtifak hakkı, 8,89 m2 mülkiyet hakkı maliki:Hikmet Çağlar,Münevver Carlar, Mustafa Carlar, Ali Rıza Carlar, Süleyman Carlar, Elif Sarıgüzel Murat Tıraş (2023/118 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 624 Parsel, 646,03 m² irtifak hakkı maliki: Ayşe Akkuş, Kasım Akkuş Mehmet Ali Akkuş, Ramazan Akkuş, Ömer Ali Akkuş, Ayşe Işık, Havva Uzun, Ali Tikilitaş Meliha Tikilitaş, Abdurrahman Tikilitaş, Hadi Tikilitaş,Halime Tikilitaş, Teslime Tikilitaş, Adem Dikilitaş , Mehmet Dikilitaş, Nihat Dikilitaş, Adnan Dikilitaş, Kutlay Dikilitaş (2023/119 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 229 Parsel, 696,58 m² irtifak hakkı, 8,89 m2 mülkiyet hakkı maliki: : Hikmet Çağlar, Münevver Carlar, Mustafa Carlar, Ali Rıza Carlar, Süleyman Carlar, Elif Sarıgüzel Hikmet Çağlar (2023/120 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLERMersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 277 Parsel, 2040,84 m² irtifak hakkı maliki ;Fatma Güvenç (2023/121 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 116 Parsel, 392,96 m² irtifak hakkı, Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 131 Parsel, 596,81 irtifak hakkı malikleri;Süleyman Ersin Taşkıran (2023/122 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 751 Parsel, 311,92 irtifak hakkı maliki: Mehmet Topaloğlu(2023/123 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKMahallesi 101 Ada 750 Parsel, 44,68 m² irtifak hakkı maliki: : Nasibe Asmalıtaş, Hamide Arzu Asmalıtaş, Meryem Azra Asmalıtaş, Rukiye Bahar, Kamile Tufek(2023/124 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 218 Parsel, 13,85 m² irtifak hakkı. Mersin İli Aydıncık İlçesi YENİYÖRÜKKAŞMahallesi 101 Ada 226 Parsel. 762,81 m²'lik irtifak hakkı maliki: Emine Kuyun,Kemal Sarıbaş, Halil Sarıbaş (2023/125 esas)

KAMULAŞTIRIMAYI

YAPAN KURUM : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan taşınmazlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kararı uyarıncakamulaştırma kararı alınmış olup;

1.İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

2. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Aydıncık Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

3. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirmeleri 02/06/2023 tarihsaat 08:30'e tarih ve saatinde duruşmaya katılmaları gerektiği,

Taşınmaz maliki ilamın yayınlandığı tarihden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2942 Sayılı Yasanın 10.md uyarınca İLAN OLUNUR. 29/05/2023

Basın No: ILN01847246

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