T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/20 Ort. Gid. Satış 14/06/2023 İLÂN

Konu : Kıymet Taktir Raporunun İlânı

HİSSEDAR : GÜNER YIRTICI-İsmail Hakkı Kızı

Memurluğumuzun yukarıda dosya numarası yazılı satış dosyasında, 09/05/2023 tarihinde yapılan kıymet taktiri sonucu bilirkişiler tarafından ibrâz olunan 24/05/2023 havale tarihli kıymet taktir raporunda; satışa konu Isparta İli,Atabey İlçesi, Müftü Mahallesi, 176 ada, 62 parsel sayılı 788,79 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın değerinin 55.215,30 TL. Isparta İli, Atabey İlçesi, Altunba Mahallesi, 528 ada, 13 parsel sayılı 250,47 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın değerinin 187.852,50 TL. Ve Isparta İli, Atabey İlçesi, Altunba Mahallesi, 528 ada, 14 parsel sayılı 328,69 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın değerinin 246.517,50 TL.olarak bildirilmiş olup, söz konusu raporun tüm aramalara rağmen açık adresi bulunamadığından hissedar GÜNER YIRTICI'ya ilânen tebliğine karar verilmiş olup, ilânın gazetede yayımlandığı tarihten 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren de İİK'nun 128/a maddesi uyarınca 7 günlük yasal süre içerisinde Isparta Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde kıymet taktirine itiraz edilebileceği hissedar GÜNER YIRTICI'yailânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01848514

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