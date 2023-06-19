TOPLANTI DAVETİ

Konu:6306 sayılı kanun kapsamında Toplantı Daveti

SAYIN FATMA AKIN (MEHMET ve SEHER'den olma)

(MUSTAFA AKIN VARİSİ-FADİME AKIN VARİSİ -MEHMET AKIN VARİSİ);

Tapu Kayıtlarında Konya ili, Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 41170 Ada 1 Parselde bulunan yapılar RİSKLİ YAPI haline gelmiştir.

6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği kapsamında MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695) (2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine (Ek ibare:RG-6/1/2023-32065) ,toplantı yapılması gerekmeksizin ve herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar vermek amacı ile 24.06.2023 tarihinde saat 11:00'da ARMAĞAN MAH. ANAYASA SOK. NO:10/4 MERAM / KONYA adresinde tüm arsa paydaşları ile toplantı yapılacaktır.

Toplantıya şahsınızın ya da 6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler için vekalet verdiğiniz vekilinizin katılmasını ihtaren bildiririm.14.06.2023

Seyit Mehmet KAYAHAN

Basın No: ILN01847109

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