T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/617 Esas

DAVALI : EMİN ÇELİK Varsak KarşıyakaMah. Fatih Terim Cad. No:132 Kepez/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Duruşma Günü: 11/09/2023 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01849484

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