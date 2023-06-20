T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/133 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından mahkememizin 2023/133 Esas sayılı dosyasından davalı AYŞE SAVAŞ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Güzelpınar Mahallesi, 196 ada, 8 parselin 9,52 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı ve 787,18 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırılmasına dair kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davaların ön inceleme aşamasında olduğu, tapu malikinin yukarıda ismi yazılı olan davalılar olduğu, Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 30/05/2023

Basın No: ILN01849067

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