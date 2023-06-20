T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1255

KARAR NO : 2023/366

Basit Yaralamasuçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 24/03/2022 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen, Rıyadh Abdulwahhab ve Khawlah Kareem oğlu, 01/01/1994 IRAK doğumlu, MUSTAFA RIYADH ABDULWAHHAB AL KHAZRAJI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.14/06/2023

Basın No: ILN01849700

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