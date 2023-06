T.C. KONYA 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN İİK 97. MADDE KAPSAMINDA YAPILAN İSTİHKAK İDDİASINA İLİŞKİN KARARININ İLANEN TEBLİĞİ

Müdürlüğümüz nezdinde tutulan 2022/3186 esas sayılı icra dosyasında 3. Kişi Hakan Ganim İnal'ın istihkak iddiası, Konya 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/28 Esas & 2023/34 Karar sayılı ilamı ile reddedilmiş, ilamın üçüncü kişiye tebliği alacaklı tarafça müdürlüğümüzden talep edilmiş; öncelikle üçüncü kişi Hakan Ganim İnal'ın bilinen en son adresine tebliğ denense de başarılı olunamamış, üçüncü kişinin MERNİS adresi de bulunmadığından burada da tebligatyapılamamış, Tebligat Kanunu'nun 29 vd. Maddelerinde belirtilen kurumlara müzekkereler yazılarak ilgili üçüncü kişinin adresi sorulsa da burada da kişiye ait bir adres bulunamamış, bu aşamada üçüncü kişi Hakan Ganim İnal'ın adresinin meçhul olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda dosyamız alacaklısı tarafından yukarıda bahsedilen mahkeme kararının ilan yolu ile tebliği talep edilmiş ve talep müdürlüğümüzce kabul edilmiş olmakla;

Karar Özeti;

T.C. KONYA 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/28 Esas

KARAR NO : 2023/34

İCRA DOSYA NO : Konya 7. İcra Dairesi 2022/3186

DAVACI : TÜM KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

DAVALI : KERİM KÖSE -

DAVA : İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)

DAVA TARİHİ : 16/01/2023

KARAR TARİHİ : 18/01/2023

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 18/01/2023

Konya 7. İcra Müdürlüğünün 15/01/2023tarihli, 2022/3186Esas sayılı yazıları ile haczedilen menkullerle ilgili olarak istihkak iddiasında bulunulduğu, İİK'nun 96-97 maddeleri gereğince takibin devamı veya taliki hususunda bir karar verilmek üzere icra dosyası mahkememize gönderilmekle yukarıdaki esasa kaydı yapılarak HMK'nun 320/1. Maddesi ve İİK'nun 18. Maddesi gereğince evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu dava dilekçesi ve tüm dosya birlikte okundu, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Netice olarak tüm dosya kapsamından mahkememizde hasıl olan kanaate göre, hacizli mallara her ne kadar 3. şahıs tarafından istihkak iddia edilmiş ise de, dosyada yeterli delil olmadığı gibi alacaklı vekilinin de 3. şahsın istihkak iddiasını kabul etmemiş olduğu anlaşılmakla, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- İİK.'nın 97. maddesi gereğince haczedilen mallar yönünden TAKİBİN DEVAMINA, istihkak davası açmak için 3. şahsa 7 günlük süre verilmesine,

2- İstihkak iddiasında bulunan 3. şahsailgili icra müdürlüğünce kararın tebliğine,

3- Bu kararın tebliğinden itibaren İİK'nun 97. Maddesi gereğince istihkak davası açmak için 3. şahsa 7 günlük süre verilmesine,

Dair, KESİN olmak üzere, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.

İŞBU İLANIN TEBLİGAT KANUNU'NUN 31. MADDESİ UYARINCA YAYINLANMASINDAN İTİBAREN 7 GÜN SONRA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞI, HAKAN GANİM İNAL (20761035554) VE TÜM İLGİLİLEREİLANEN DUYURULUR.

