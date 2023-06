T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/246 Esas

KARAR NO : 2022/65 Karar

DAVACI : CENGİZ NAYMAN

İLANEN TEBLİGAT

YAPILACAK DAHİLİ DAVALILAR :

1-YURDAGÜL KAYNAR- T.C. Kimlik No: 36181188152

2-HAYDAR KAYNAR - T.C. Kimlik No: 36175188380

Davacı Cengiz Nayman tarafından davalılar Alev İnaç ve dava arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan vasiyetnamenin tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonucu 01/03/2022 tarihinde karar verilmiş ve verilen karar davalılardan Yurdagül Kaynar ile Haydar Kaynar'a tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunu 28. Madde uyarınca hükmün ilanen tebliği gerekmiştir.

HÜKÜM : 01/03/2022 tarihli ilam ile; davanın kabulüne, 07/11/1999 tarihinde İstanbul 25. Noterliği'nin 41019 yevmiye numarası ile düzenlenen Ayhan Akoğlu'na ait vasiyetnamenin tenfizine, Çorum Mecitözü İlçesi, Sarıdere Mahallesi, Cilt 3, Sayfa 199, Ada 87, Parsel 14'te kayıtlı 163 m2 alanlı avlulu tek katlı kargir ev vasıflı taşınmazın tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, toplam 12.171,10 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve bu karar davacı vekili Av. Candan Girici'nin 09/05/2022 tarihli dilekçesi ile istinaf edilmiş olup, hüküm özeti ve istinaf dilekçelerinin ilan tarihinden itibaren bir haftalık süre sonunda dahili davalılar Yurdagül Kaynar ile Haydar Kaynar'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 04/05/2023

