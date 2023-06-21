İHALE İLANI

|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|YÜZÖLÇÜMÜ
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNATI
|1
|YEŞİLTEPE
|453
|17
|2
|288 M²
|12.000.000,00-TL
|360.000,00 TL
-İhaleye katılacaklardan;
Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,
Belediyeye borcu yoktur yazısı,
Şartname alındı belgesi ibraz etmesi zorunludur.
-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar Belediye Veznelerine ve Halk Bankası nezdindeki TR40 0001 2009 7900 0007 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir.
-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 16/06/2023
Uzm. Dr. Nezih YALÇIN
Belediye Başkanı
Basın No: ILN01849713
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