İHALE İLANI

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI 1 YEŞİLTEPE 453 17 2 288 M² 12.000.000,00-TL 360.000,00 TL

-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yeşiltepe Mahallesinde bulunan işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 nci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.-İhale 06/07/2023 Perşembe günü saat: 14.00'de Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.- İhale ile satılacak olan işyeri;



-İhaleye katılacaklardan;

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

Belediyeye borcu yoktur yazısı,

Şartname alındı belgesi ibraz etmesi zorunludur.

-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar Belediye Veznelerine ve Halk Bankası nezdindeki TR40 0001 2009 7900 0007 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir.

-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 16/06/2023



Uzm. Dr. Nezih YALÇIN

Belediye Başkanı

Basın No: ILN01849713

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