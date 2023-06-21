T.C. İSTANBUL 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/268 Esas 09/06/2023

İ L A N

Davacı , PLS MARKA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalılar , HAMİDE GÖKALP HTTPS://PİERRECARDİNUYEKAYİT.ORG, HTTPS:// PİERRECARDİNUYEKAYİT. ORG., LEMAN AYDOĞAN EMİNOĞLU, arasında mahkememizde görülmekte olan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, gönderilen tebligat tüm çabalara rağmen yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı HAMİDE GÖKALP'e dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme duruşma günü tebligat yerine geçmek üzere işbu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi H.M.K 126. maddesi uyarınca gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, Duruşma Günü: 21/09/2023 günü saat:10:30'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile birlikte dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü ve HMK186 gereği sözlü yargılama ihtarı yerine de geçmek üzere Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereği ilan, ilanen tebliğ olunur. 09/06/2023

Basın No: ILN01849972

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