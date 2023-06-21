T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/234

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Konak İlçesi, Kocakapı mahallesi

ADRESİ : 1096 Sokak No:7-7/A Konak

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- LÜTFİYE KAYNARCI-47302361736

2- SEVİM KAYRAL-19247296954

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 26/11/2020 tarih 01.1288 sayılı Encümen Kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/234 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/06/2023

Basın No: ILN01849750

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