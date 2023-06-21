T.C.ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/411 Esas

DAVALI : HİLMİ ÜNAL

Davacılar Azime Sipahioğlu ve ark. tarafından davalı Hilmi Ünal aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Hilmi Ünal'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı,bu sebeple adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından; Duruşma günü olan 03/11/2023günü saat 09:50 'de duruşma salonunda hazır bulunmanız, Yemine konu hususlar hakkında sorulacak sorular ile geçerli bir özrünüz olmaksızın yemin için tayin olunan gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmediğiniz veya gelip de yemini iade etmediğiniz yahut yemini eda etmekten kaçındığınız takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağınız(H.M.K 228 Mad.)hususu ihtar veilanen tebliğ olunur.06/06/2023

Basın No: ILN01850190

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