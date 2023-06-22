KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2021/213 Esas

İLAN

Davacı MEHMET UZUN ile Davalı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜK ŞEHİR BAŞKANLIĞI vd arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Döngele Mahallesinde kain Fen Bilirkişisi Mehmet YİĞİT'in 07/07/2022 tarihli bilirkişi raporunda Ek krokide Kırmızı renkli kalem ile işaretlenen ve (A) harfi ile gösterilen 6266,38 m² taşınmazı Davacı Süleyman ve Emine oğlu, 01/07/1934 Doğumlu, 24634929278 Türkiye Cumhuriyeti kimlik nolu Mehmet UZUN zilyetliğin devri yoluyla 40 yılı aşkın olarak nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında her hangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/213 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01849904

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