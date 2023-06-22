T.C. BAKIRKÖY 32. İŞ MAHKEMESİ

Sayı :2015/236 Esas

Konu : Bakırköy 32 İş Mahkemesinin 27.03.2023 tarihli duruşmasında Verilen 2 nolu ara kararı gereği,

GAZETE İLANI

Davacılar , MUALLA GENÇ, NİHAT GENÇ ileDavalı , ERZİNCAN EKSPRES KARGO HİZMETLERİ LTD ŞTİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası nedeniyle;

DAVALI ERZİNCAN EKSPRES KARGO HİZMETLERİ LTD ŞİRKETİ'NE tüm aşamalarda bilirkişi kök raporu, bilirkişi ek raporu ,ıslah dilekçesi ve kendi vekillerinin vekilliktenayrıldığına dair istifa dilekçesi tebliğ edilememiş olmakla,

05.09.2022 tarihli bilirkişi raporunda davacı Nihat Genç'in geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle maluliyet oranına göre 118.622,94.- tl maddi zararın olduğunun belirtildiği,ayrıca talep üzerine alınan 26.12.2022 tarihli ek bilirkişi raporunda düzeltme yapılarak talep edilebilecek maddi zararın 179.692,96.- tl olduğunun belirtildiği,davacılar vekiliAv Adem Gül tarafından davacı Nihat Genç için 177.692,96.- tl maddi zarar tazminatıslah talebininin,davacı Nihat Genç için 100.000.- tl manevi tazminatıslah talebinin davacı Mualla Genç için 25.000.- tl manevi tazminat ıslah talebinin olduğu 23.03.2023 tarihlidilekçe verildiği,yine 10.02.2022 tarihli davalı vekili Av Okan Bingöl'ün davalının vekilliğinden çekildiğine dair dilekçe verdiği anlaşılmakla

Tüm çabalara rağmen tebliğ edilemeyen bilirkişi raporu, bilirkişi ek raporu,ıslah dilekçesi ve davalı vekilinin vekillikten çekildiğine dair talebinin Tebligat kanunun 28.maddesi gereği İLANEN tebliğ olunur.16/06/2023

Basın No: ILN01850868

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