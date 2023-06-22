T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Esas No: 2022/288 Esas

Davacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile davalılar, Abdullah EKİNCİ, Ahmet Durak EKİNCİ, Ayşe BOLAT, Bülent EKİNCİ, Döndü EKİNCİ, Duran EKİNCİ, Esra EKİNCİ, Gülay EKİNCİ, Halil ÇAY, Hamide ERDUMAN, Hüsne AÇIKGÖZ, İbrahim EKİNCİ, İsmail EKİNCİ, İsmigül YİĞİTALP, Levent EKİNCİ, Meral TURAN, Mevlude EKİNCİ, Muammer EKİNCİ, Mukaddes ARKAÇ, Mustafa EKİNCİ, Osman EKİNCİ, Selahattin EKİNCİ, Süheyla KOCAER, Tülay EKİCİ, Ümmügülsüm EKİNCİ, Yakup EKİNCİ, Yasemin KARAASLAN ve Yusuf EKİNCİ arasında mahkememizde görülmekte olan dava konusu Yozgat İli Merkez İlçesi Çalatlı Mahallesi Asacak Mevkii 145 ada 80 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davası nedeniyle; mahkememizce yapılan keşif neticesinde dava konusu taşınmazın davalıların payları karşılığının kamulaştırma bedelinin 29.434,61.TL olarak bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olup;

Yenicami Mahallesi Eski Söğütlüdere Caddesi Sütçüoğlu Apartmanı A Blok Kat:3 No:4 Merkez/YOZGAT adresine Yakup oğlu 15/07/1952 Yozgat doğumlu davalı Ahmet Durak EKİNCİ adına dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalar neticesinde adresinin de tespit edilememesi sebebi ile dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Duruşma tarihi olan 20/07/2023 tarih saat 10:15'de mahkememizde hazır bulunmanız veya yetkili bir vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz veya mazeret bildirmediğiniz takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 10 gün içinde cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde HMK'nun 122, 126, 129 maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere,

İlan olunur. 19/06/2023

Basın No: ILN01850887

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