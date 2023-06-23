BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2021/504 Esas Davacı DSİ Genel Müdürlüğü ile Davalılar Basri TUNÇ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;Mahkememizin 28/04/2022 tarihli kararında;

"Açılmış bulunan Davanın KABULÜ ile,

1-Dava konusu Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Güneşli köyü,113 ada 75 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 673,82TL olduğunun tespitine,

2-Dava konusu Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Güneşli köyü/mahallesi 113 ada 75 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile TMK 999 maddesi gereğince DSİ Genel Müdürlüğü adına ve lehine tapudan YOL OLARAK TERKİNİNE,

3-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin davalılara tapudaki hisseleri oranında derhal ödenmesine,

4-Dava 4 ay içinde sonuçlandırılmadığından mahkememizce tespit edilen 3.220,79 TL kamulaştırma bedeline;28/11/2021 tarihinden, karar tarihi olan 28/04/2022 tarihine kadar yasal faiz işletilerek davacıdan tahsili ile davalılara tapudaki hisseleri oranında ödenmesine,

5-Taşınmaz üzerinde var ise haciz, ipotek, vakıf, vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına,

6-Kararın gereği için bir suretin Hasankeyf Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Kararın gereği için bir suretinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine gönderilmesine,

8-Davacı idarece fazla yatırılan 3,72 TL depo bedelinin işlemiş neması ile kendisine iadesine,

9-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

10-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA

11-Davalı Necmettin TUNÇ kendisi vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeler gereğince hesap edilen 673,82TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Necmettin TUNÇ'a verilmesine,

12-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde davacıya İADESİNE,

13-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, davalı vekilinin yüzüne karşı, davacı tarafın yokluğunda yasa gereği terkin ve tescil yönünden kesin, bedelin tespiti yönünden kararın taraflara tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe ile 2 hafta içerisinde Diyarbakır BAM'a istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememiz kararı ve ekindeki ek karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalı 23633003842 TC Kimlik Numaralı Basri TUNÇ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01851509

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