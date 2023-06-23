GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıda bilgileri verilen arsa vasıflı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
|No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alanı (m²)
|KDV Hariç Muhammen Bedeli (TL)
|Geçici
Teminatı (TL)
|İhale Tarih ve Saati
|1
|Cumhuriyet
|212
|9
|5.803,81
|4.643.048,00
|139.295,00
|19.07.2023 – 10:00
|2
|Cumhuriyet
|101
|438
|3.999,38
|1.999.690,00
|59.995,00
|19.07.2023 – 10:20
|3
|Cumhuriyet
|101
|321
|264,42
|211.536,00
|6.347,00
|19.07.2023 – 10:40
- Yukarıda tarih ve saati ile bilgileri verilen ihaleler, Gazlıgöl Kasabası Günçarlar caddesi No:41 adresinde bulunan Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İhaleye girmek isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen belgeleri idaremize sunmak zorundadır.
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|Gerçek Kişiler;
|Tüzel Kişilikler;
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- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- İmza Beyannamesi
- Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.)
- Yerleşim yeri beyannamesi (Nüfus müdürlüğünden alınmış ıslak imzalı belge veya e-devlet sitesi üzerinden alınmış barkotlu belge)
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- Oda kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
- İmza Sirküleri/imza beyannamesi,
- Sabıka kaydı(Şirketin hakim ortağı/Şirket Müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait) (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.)
- Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi)
- Adres beyanı
-
- Belediyemize borcu bulunmadığına dair onaylı belge
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
- Vekil var ise vekâletname, vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı
- İhaleye ilişkin katılımcı tarafından ıslak imzalı şartname ve şartnamenin satın alındığına dair belge
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası İlan Panosundan bedelsiz olarak görebilirler. Ancak, İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İlan olunur.
21.06.2023
Mehmet KIRKPINAR
Belediye Başkanı
Basın No: ILN01851422
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