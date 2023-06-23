İSTANBUL ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAHÇE TRAKTÖRÜ, NAM ALMA CİHAZI TAŞIMA BANDI, YÜKLEME BANDI, DAMPERLİ RÖMORK, RAMPALI RÖMORK, ROTAVATÖR, MİNİ ROTAVATÖR, ÇİM BİÇME MAKİNESİ, OT BİÇME TIRPANI, AĞAÇ KESME MOTORU SATIN ALINACAKTIR

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2023/647526

1-İdarenin a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Bahçeköy Valide Sultan Caddesi 43 34473 Bahçeköy SARIYER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02122261028 - 2122261057 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü Bahçe Traktörü, Nam Alma Cihazı Taşıma Bandı, Yükleme Bandı, Damperli Römork, Rampalı Römork, Rotavatör, Mini Rotavatör, Çim Biçme Makinesi, Ot Biçme Tırpanı, Ağaç Kesme Motoru Alınması b) Niteliği, türü ve miktarı : 1'er adet ;Ağaç Kesme Motoru, Ot Biçme Tırpanı, Çim Biçme Makinesi, Mini Rotavatör, Rotavatör, Damperli Römork, Rampalı Römork, Yükleme Bandı, Taşıma Bandı, Nem Alma Cihazı, Bahçe Traktörü

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Damperli Römork Göktürk Orman Fidanlık Şefliğine, Rotavatör Çobançeşme Orman Fidanlık Şefliğine olmak üzere geri kalan malzemelerin tamamı Bahçeköy Orman Fidanlık Şefliğine teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde teslimat eksiksiz olarak tamamlanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 3 içinde işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.07.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Odası

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü Bahçe Traktörü, Nam Alma Cihazı Taşıma Bandı, Yükleme Bandı, Damperli Römork, Rampalı Römork, Rotavatör, Mini Rotavatör, Çim Biçme Makinesi, Ot Biçme Tırpanı, Ağaç Kesme Motoru Alınması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Bahçe Traktörü , Yükleme Bandı, Taşıma Bandı, Tarım Ekipmanları kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01851686

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