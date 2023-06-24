T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYANO: 2022/274

KARAR NO:2022/623

-İ L A N-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasındaBina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme Suçlarından sanık Çary ve Orazgulden oğlu, 1989 doğumlu, Türkmenistan uyruklu FERHAT KLYÇOZO hakkındaki mahkumiyete ilişkingerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerliadresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetininilgilininbilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Katılanı Yüksel AYDEMİR olan Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından sanık FERHAT KLYÇOZO Mahkememizin01/11/2022tarih 2022/274 Esas, 2022/623 kararsayılıkararı ile;

1-Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sonuç olarak, 1 yıl 15 gün hapis cezasıile cezalandırılmasına ve verilen cezanın ertelenmesine, TCK.nun 53/1-a-d maddelerindekibazı hakları kullanmaktan yasaklanmasına,

2-Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5 ay Hapis Cezası verilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihindenitibarensanık tarafından 7 gün içindemahkememizeverilecekbir dilekçe ile veya zabıt katibineyapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmesuçundan Küçükçekmece Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ, diğer suç yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinezdinde istinaf yasa başvurusu yoluaçıkolduğuİLAN OLUNUR. 22/06/2023

Basın No: ILN01852811

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