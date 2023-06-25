İHALE İLANI

ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN



NO



İlçe Mahalle Ada/ Parsel No Cinsi İmar Durumu Yüzölçümü (m 2 ) Muhammen Bedel ( TL ) Geçici Teminat ( TL ) 1 Adapazarı Korucuk 3344/1 Arsa Ticaret (T3) 11.672,48 43.771.800,00 1.313.154,00 2 Adapazarı Korucuk 3350/1 Arsa Konut Alanı 9.591,00 31.170.750,00 935.122.50 3 Adapazarı Korucuk 1677/13 Arsa Ticaret (T3) 2.320,93 10.444.185,00 313.325,55 4 Serdivan Serdivan 2238/1 Arsa Konut Alanı 2.578,41 18.048.870,00 541.466,10 5 Serdivan Serdivan 0/17415 Arsa Konut Alanı 944,96 7.559.680,00 226.790,40 6 Serdivan Serdivan 0/17416 Arsa Konut Alanı 1.123,87 8.990.960,00 269.728,80 7 Serdivan Serdivan 0/17393 Arsa Konut Alanı 509,28 3.055.680,00 91.670,40 8 Serdivan Serdivan 1528/149 Arsa Ticaret Alanı 232,71 4.654.200,00 139.626,00 9 Adapazarı Maltepe 935/16 Arsa Konut Alanı 283,70 1.418.500,00 42.555,00 10 Adapazarı Ozanlar 4046/6 Arsa Ticaret (T2) 985,03 5.910.180,00 177.305,40 11 Adapazarı Tuzla 6278/3 Arsa Konut Alanı 357,02 2.177.822,00 65.334,66 12 Adapazarı İstiklal 238/49 Arsa Konut Alanı 159,25 1.990.625,00 59.718,75 13 Adapazarı İstiklal 2900/2 Arsa Konut Alanı 234,69 3.168.315,00 95.049,45

1-İHALENİN KONUSU:Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlardan 1,2,3,4,5 ve 6 no'da bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile, diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satılması işi ihalesidir.2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 110 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Satış ihalesi işi için aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlardan 1,2,3,4,5 ve 6 no'da bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile, diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile 12/07/2023 Çarşamba günü saat 10:00'da Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:9 adresindeki Belediye Hizmet Binasının 209 Nolu Toplantı Salonunda Adapazarı Belediyesi Encümenince yapılacaktır.4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bir taşınmazın satış ihalesi için ayrı ayrı şartname bedeli 5.000,00 TL'dir.5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını 11/07/2023 Salı günü saat 16:30'a kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya ihale adı belirtilerek Halk Bankası Adapazarı Şubesi TR08 0001 2009 5850 0007 0000 50 Nolu nakdi teminat hesabına yatırılabilir. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.

Satış ihalesi için istenilen belgeler, 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 11/07/2023 Salı günü saat 16:30'a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

6-İSTENİLEN BELGELER: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

-GERÇEK KİŞİLERDEN:

a.Nüfus Cüzdan Sureti,

b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),

c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,

e.Şartname alındı makbuzu,

f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Mali Hizmetler Gelir Biriminden)

-TÜZEL KİŞİLERDEN:

a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,

c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,

g.Şartname alındı makbuzu,

f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Biriminden)

1,2,3,4,5 ve 6 no'da bulunan taşınmazlar için teklif vermek isteyen İsteklilerin Şartnamede açıklandığı şekilde, iç zarf içerisinde hazırlanmış teklif mektubu sunmaları gerekmektedir.

İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



* İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.

Basın No: ILN01852442

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