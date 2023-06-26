ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti, Belediyemize ait, İlimiz Merkez Tapunun Kesrik (Karşıyaka) Mahallesinde ada:4233 parsel:7 numarada kayıtlı, imar planında Küçük Sanayi Sitesi (Minibüsçüler, Kamyonetçiler Sitesi) alanında kalan, 9.926,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. Satışa konu taşınmazın Muhammen bedeli 4.850.000,00 TL olup, geçici teminat bedeli ise 145.000,00 TL'dir. Satışı konu taşınmazın ihalesi 11/07/2023 Salı günü saat:10.00'da Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezindeki Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden yeterlilik için aşağıdaki şartlar aranır.

Gerçek kişi olması halinde; tasdikli imza beyannamesi,

İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan işyerinin dosyasındaki bilgileri ve işyerinin tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

5.1- Kanuni ikametgâhı olması,5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,a)Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,b)Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgec) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri,c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,5.6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3' ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.5.8-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,5.9--Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden önce gerçek veya tüzel kişiliğin Minibüs ve Kamyonet Alım ve Satım faaliyetini fiilen yaptığını gösterir belge (vergi levhası, işyeri açma ruhsatı, ticaret odası kaydı veya mesleki oda kaydı belgelerinden en az birini),5.10-Elazığ Belediye sınırları içerisinde mevcutta fiilen S.S. Elazığ Minibüs ve Kamyonet Galericileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından onaylanmış belge,5.11-Mevcutta fiilen Minibüs kamyonet Alım ve Satım işi ile iştigal edenler ihaleye iştirak edebileceklerdir. Minibüs kamyonet Alım ve Satım faaliyetinin dışında başka bir ticari faaliyet gösterenler (Otomobil, Kamyon, Rentkar vb.) ihaleye katılamazlar.5.12- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

Basın No: ILN01853272

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