Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/259 Esas, 2023/239 Esas, 2023/249 Esas, 2023/238 Esas

Konu : İlan metni

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan davada, davacı, Ticaret Bakanlığı İle davalılar, Ajda Şengün, Ayşe Pir, Coşkun Nal, Emine Önder, Emine Sivri, Ferit Nal, Fettah Çiçek, Gülkız Çoşkun, Güngör Özkan, Hasan Özcan, İsmail Neoldum, Mehmetsalih Kaya, Mithat Kalenderli, Mürvet Ağırbaş, Mürvet Arıkan, Naci Nal, Nurcan Nal, Nusret Nal, Sadık Özdemir, Safa Karatürk, Şenol Yazgan, Şükriye Nal, Taşkın Nal, Türkan Gün, Yavuz Nal, Yılmaz Nal, Yüksel Batı, Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle; 2023/239 Esas- Davacı, Ticaret Bakanlığı İleDavalı , İstanbul Şehir Üniversitesi arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2023/249 Esas- Davacı , Ticaret Bakanlığı İleDavalılar , Bahar Sevinç Dinçer, Deniz Topal, Fuat Kırandağ, Gökhan Aykaç, Gülbahar Mutlu, Harun Murat Dinçer, İsmail Dinç, İsmail Gazel, Mehmet Güller, Metin Dinç, Muzaffer Armutlu, Nuran Gürgen, Oya Dinçer, Oya Kaygısız, Sevim Dinç, Sibel Aray, Şenay Kısacık, Şükrüye Macit, Yaşar Kars, Zeliha Yıldız, Elmar Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle; 2023/238 Esas- Davacı, Ticaret Bakanlığı İleDavalı , Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle; Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünün mevcut hizmet alanlarının yetersizliği ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olmasından bahisle yeni hizmet binası yapılması için İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu'nun 03.08.2022 tarihli 2022/13 sayılı Kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 5/a-5 fıkrası uyarınca kamu yararı mevcut olduğu kararı verildiği, 02.09.2022 tarihli 31941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve diğer hizmet birimleri için yeni hizmet binası yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesinde yer alan 1244, 1245, 1255, 1256, 1257, 1261, 1262, 1263, 1264, 2452, 2454, 2457 parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi uyarınca acele kamulaştırılmasına kararı alındığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nu değiştiren 4650 sayılı kanununun 10. maddesine göre; davacı idare adına mahkememizde aynı kanunun 7. maddesine göre toplanan bilgi ve belgelerle, 8. madde uyarınca yaptırılan bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri de eklenerek işbu dava ikame edildiği, 2023/259 esas sayılı dosyanın duruşmasının 28/09/2023 günü saat 10:35 tarihinde yapılacağı, 2023/239 esas sayılı dosyanın duruşmasının 21/09/2023 günü saat 10:30 tarihinde yapılacağı, 2023/249 esas sayılı dosyanın duruşmasının 28/09/2023 günü saat 10:30 tarihinde yapılacağı, 2023/238 esas sayılı dosyanın duruşmasının 07/07/2023 günü saat 11:30 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01854286

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