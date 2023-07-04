ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1321 Esas

KARAR NO : 2023/420

Davacı ZEYNEP KARADAŞ aleyhine mahkememizde açılan Boşanmadan Sonra Açılan (Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile velayeti annede olan çocuklar 2008 doğumlu Berfin Kocakaya ve 2013 doğumlu Ali Kaan Kocakaya' nın ''KOCAKAYA'' olan soyisimlerinin kaldırılarak annelerinin kızlık soyismi olan ''KOŞAR'' soyisimlerini kullanmalarına,

2-Yargılama gideri talebi olmadığından bu hükümle ilgili ayrıca hüküm tesisine yer olmadığına,

3-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 179,90 TL harcın 59,30 TL 'si peşin alındığından bakiye 120,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Adli yardım kabul kararından önce davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

5-Davacının 17/04/2023 tarihinde adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeniyle bu tarihten sonra yapılan 6.419,20 TL ilanen tebligat giderinin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair verilen karar, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içeriside İstinaf yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01854415

#ilan.gov.tr