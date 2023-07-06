T.C.BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/109

Karar No: 2023/115

İLAN

TCK 245/1 maddesi gereğince Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan, Mustafa ve Hayriye oğlu, 01/10/1994 Bakırköy doğumlu, Kastamonu, Cide-Pehlivanlı nüfusuna kayıtlı HAKAN AKYOL,

Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 14/03/2023 tarih 2021/109 Esas,2023/115 Karar sayılı ilamı ile TCK 245/1maddesi uyarınca GÖREVSİZLİK KARARI sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2023

Basın No: ILN01855365

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