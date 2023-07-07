T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/1256

KARAR NO : 2023/402

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05.04.2023 tarihli ilamı ile sanık Muhammed ELGANİ hakkında;

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 YIL 8 AY Hapis Cezası kararı verilmiş olup, Sanık MUHAMMED ELGAVİ, (Osman ve Subhiye oğlu, 01/01/1998 BAB doğumlu, TC Kimlik No:99215476182) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.04.07.2023

Basın No: ILN01855831

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