HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S N Mahalle Adı Cinsi Ada No Parsel No Yüz Ölçümü (m2) Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 Mescit Zeytinlik 176 157 7.548,38 m2 7.500.000,00 TL. 225.000,00 TL. 21.07.2023

11.10

Başvuru Dilekçesi Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut) Taşınmaz mal şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) İkametgâh Belgesi Kimlik Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği Adli Sicil Kaydı Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı. Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

Başvuru dilekçesi. Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut) Taşınmaz mal şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) 2023 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişiliklerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu.

1.) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda mahalle adı, cinsi, ada numarası, parsel numarası, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen 1 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36'ncı maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.2.) Satışı yapılacak taşınmaz;3.) İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;a) Gerçek Kişiler İçin:b) Tüzel Kişiler İçin:



4.) İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleri, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 21.07.2023 çarşamba günü mesai bitimine kadar belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

5.) Şartnamesi mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Basın No: ILN01856783

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