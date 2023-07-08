T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1275 Esas

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Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemine ilişkin dava dosyasında mirasçıları tespit edilemeyen "Mehmet kızı 01/07/1894 Razlık doğumlu doğumlu Vesile BUL'un mirasçılarının, son ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmesi, ilan süresince başvuru olmadığı takdirde mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01856802

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