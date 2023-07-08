T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/576 Esas

SAYIN ZAHİDE HIZLI

(Bilal ve Gülsüm kızı, 05/02/1956 Doğumlu)

Davacılar Arzu Çimen, Zafer Şengezer ve Nasif İleri vekili tarafından davalı Zahide Hızlı aleyhine Çanakkale ili Merkez ilçesi Tevfikiye köyü 107 ada 15 parsel, Tevfikiye köyü 105 ada 2 parsel, Kumkale köyü 163 ada 129 parsel, Kumkale köyü 115 ada 30 parsel, Kumkale köyü 163 ada 630 parsel, Kumkale köyü 249 ada 2 parsel, Kumkale köyü 163 ada 665 parsel, Kumkale köyü 195 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi talepli dava açılmış olup duruşmanın 26/09/2023 günü saat 09:55'e bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan uyap sorgulamasında yerleşim yeri adresinizin olmadığı, kolluk araştırması yapıldığı, uyap sistemi üzerinden takbis, banka, gsm, mernis sorgulamalarınızın yapıldığı ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen bir sonuç alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan yoluyla tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından;

İlanın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nın 317/2 ve 318. maddelerine uygun olarak cevap dilekçenizi vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, bu süre zarfında cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız, verilen sürenin kesin olduğundan bu sürede delillerinizi bildirmediğiniz takdirde delil ibrazından vazgeçmiş sayılacağınız,

Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Davanın niteliği gözetilerek ayrıca TMK'nın 644/1-2 maddesinde belirtilen "İki hafta içerisinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri ön inceleme duruşmasına kadar paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği" hususları dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01856795

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