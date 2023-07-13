T.C. BAYINDIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/472 Esas

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Davacı Bayındır Belediye Başkanlığı tarafından davalı Gülhizar ALLI adına Mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalıya ait İzmir ili Bayındır ilçesi Yenice Mahallesi 587 ada 28 parselde bulunan taşınmaz için Bakanlar Kurulu'nun 30/04/2014 tarih 2014/6342 sayılı acele kamulaştırma kararı alındığını, taşınmaz için Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/239 D.İş sayılı dava dosyası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27.maddesine göre kamulaştırma nedeniyle el koyma talebinde bulunularak acele el koyma kararı alındığını, 2021/239 D.İş sayılı dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre dava konusu taşınmazın toplam değerinin 255.812,96 TL olarak tespit edildiğini, tespit edilen bedelin davalıya ait Ziraat Bankası Bayındır Şubesi hesabına yatırıldığını belirterek 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğince acele el konulan dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı belediye adına tescilini talep ve dava etmiş olup iş bu davanın duruşmasının 09/11/2023 günü saat 10:50'de Bayındır Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Gülhizar ALLI'ya ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01858161

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