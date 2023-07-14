BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/360 Esas

KARAR NO : 2022/575

Davacı NAZIM ÜNAL tarafından Davalı BÜLENT BİLGİN aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacının maddi tazminat talebinin REDDİNE,

Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile; 20.000 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 11/06/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verildiği

Davacı tarafından yatırılan 1.366,20 TL peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından bu yargılama nedeniyle yatırılan 59,30 TL başvurma harcı, 3.840,96 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 3.900,26 TL'nin kabul ve red oranları dikkate alınarak 312,02 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye masrafın üzerinde bırakılmasına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği, kararın davalı Bülent Bilgin'in belirtilen adresineve tespit edilen adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi sebebiyle iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde yazılı dilekçe ile veya sözlü başvuru üzerine tutulacak tutanak ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceği, başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu;

Davalı Bülent Bilgin'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01860001

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