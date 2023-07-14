T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2022/334

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının Mahkememizde yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı uyarınca; Davacı; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 5344 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz malın hissedarlarından olan MUSTAFA OĞLU HÜSEYİN'İN gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden;4721 sayılı TMK 33/2.mad. gereğince, İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 5344 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz malın hissedarlarından olan MUSTAFA OĞLU HÜSEYİN'NİN ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi taktirde Gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01860132

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