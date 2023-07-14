T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/465 Esas

KARAR NO : 2023/392

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/06/2023 tarihli ilamı ile 142/1.e.1 maddesi gereğince 6740 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Sahib ve Seide oğlu, 2007 doğumlu SSÇ RAMAZAN ISAZADE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2023

Basın No: ILN01860057

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