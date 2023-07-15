T.C. İstanbul Anadolu 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/323 Esas

DAVALI : RECEP TÜRKER Göztepe Mah. Batışehir Cad. B Blok No:20.. 34200 Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme davetiyesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/10/2023 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01861317

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