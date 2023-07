GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ENKAZDAN ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ İLANI

1-İhale Konusu: Tozkoparan mahallesinde gecekondu önleme bölgesinde bulunan 33 adet binanın görünür veya görünmeyen vaziyetteki ekonomik değeri bulunan hurda malzemeler karşılığı yıkım işinin 2886 sayılı 45. Maddesine göre ihale edilmesidir.

2- İhale tarihi ve Muhammen bedeli: 27.07.2023 tarih ve saat:13.00 de, 1.758.000,00 TL olup, Geçici teminat bedeli 52.740,00 TL'dir.

3- İhale şartnamesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No :38 deki hizmet Binasında -2. katta faaliyet gösteren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu vardır.

Telefon: (0212) 449 56 41 Faks: (212) 449 56 51 Web Sitesi: www.gungoren.bel.tr.

4- Şartname Bedeli : 500,00 TL.( Beşyüz Türk Lirası )

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubu

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

ı) Şirket ortaklarının ve ihalede temsilde bulunan kişinin ilan tarihinden sonraki adli sicil kaydı

6 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

7- İhale teknik şartnamesinde yazılı teknik personel ekipmanı ile araç, gereç, teçhizattan oluşan ekipmana dair taahhütname vermek.

8- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren zarflarını en geç 26.07.2023 tarih saat 16:30'a kadar ihalenin de yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mh. Marmara Cd. No :38 Güngören - İstanbul adresindeki Güngören Belediye Encümenine (Yazı İşleri Müdürlüğü'ne) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Güngören Belediye Başkanlığından ilan olunur.

