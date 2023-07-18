AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKN : 2023/677064

1-İdarenin a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Muhtelif Birimlerde Bulunan Jeneratörler İçin Motorin Alımı İle R/V Yunus S Araştırma Gemisi ve R/V Alemdar II Araştırma Gemisi İçin ÖTV'siz Motorin Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım: Jeneratörler İçin Motorin Alımı - 14.015 Litre 2.Kısım : R/V Yunus- S Araştırma Gemisi İçin 45.000 Litre ÖTV siz Motorin Alımı R/V Alemdar II Araştırma Gemisi İçin 60.000 Litre ÖTV' siz Motorin Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Kısımda; İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimler için idarenin belirleyeceği yerde ve ihtiyaç halinde belirtilen litreyi aşmamak kaydı ile motorin ikmali peyderpey sağlanmalıdır. 2. Kısımda; R/V Yunus - S Araştırma Gemisi İstanbul Haydarpaşa Limanı 9 Nolu rıhtımda ve R/V Alemdar II Araştırma Gemisi İstanbul Haydarpaşa Limanında bulunmaktadır. İhtiyaç halinde tüm Türkiye Limanlarında ÖTV'siz yakıt ikmali peyderpey sağlanmalıdır. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 01.01.2024 tarihinden itibaren partiler halinde mal teslim edilecektir. İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra partiler halinde idarece belirlenen miktarda ve idarece belirlenen zamanlarda 20.12.2024 tarihi mesai bitimine kadar teknik şartnameye ve teklif niteliğine uygun olarak, 4734 Sayılı Kanuna Bağlı Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre; 1. Kısım İstanbul Üniversitesi Rektörlük Muhtelif Birimlerde Bulunan Jeneratörler için Motorin Alımı İdarenin belirleyeceği yerdeki depolara ve 2. Kısımda Yüklenici ÖTV'siz motorini İstanbul Haydarpaşa Limanı 9 nolu rıhtımda bulunan araştırma gemilerinin depolarına, ihtiyaç halinde belirtilen litreyi aşmamak kaydı ile motorin ikmali peyderpey sağlanmalıdır. d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.08.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Muhtelif Birimlerde Bulunan Jeneratörler İçin Motorin Alımı İle R/V Yunus S Araştırma Gemisi ve R/V Alemdar II Araştırma Gemisi İçin ÖTV'siz Motorin Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:1. Kısım için ; İstekli akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi ve istekli Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini e- teklifleri kapsamında sunacak ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.2. Kısım için ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan iş Bitim tarihine kadar geçerli olan Lisans Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ile isteklinin kayıtlı olduğu Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı tarafınca verilen ÖTV'siz akaryakıt dağıtım izin belgesinin aslı veya noter onaylı suretini e- teklifleri kapsamında sunacak ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01861720

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