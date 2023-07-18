T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/888 Esas

DAVALILAR : 1- AYŞE GÖKŞEN Çarşı Mah.Feraset Sk. Fatih Meram Konakları A Blok D:3Kartal / İstanbul Kartal/ İSTANBUL

2- SULAİMAN KELİMU Kazım Karabekir Mah. 19/D.Sok. No:4/4 Bağcılar/İstanbul Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, 244DT1A pafta, 340 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki ortaklığında giderilmesi talepli açtığı davada,

Mahkememizde dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

14/09/2023 günü saat: 09:20'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalılar AYŞE GÖKŞEN ve SULAİMAN KELİMU'ya tebliğ olunur.

Basın No: ILN01862054

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