T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/4455 TLMT.

13/07/2023

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüz dosyasından borçlu şirket adına kayıtlı İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 409 Ada, 3 Parselde kayıtlı ARSA vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili olarak08/08/2023tarihli 1. Artırma bitiş tarihi ve 06/09/2023 tarihli 2. Artırma Bitiş tarihli satış düzenlenmiş ve ilanda KDV oranı %18 olarak belirtilmiştir.

Ancak Resmi Gazetede yayımlanan 07/07/2023 Tarih ve 32241 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Mal ve hizletlere Uygulanacak katma değer VErgisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararın (a) Bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 ilk KDV oranı %20 KDV ye çıkarılmış olduğundan yukarıda belirtilen taşınmaz yönünden iş bu düzeltme ilanı ile KDV oranı %20olarak uygulanacağı düzeltilerek ilan olunur.

Basın No: ILN01861417

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