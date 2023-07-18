T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2022/362 Esas

Davacı, ÇİMEN TUNÇ tarafından Davalı, MUSA TUNÇ'a karşı Boşanma (Çekişmeli)) davası açıldığı, dava dilekçesinde tarafların severek evlendikleri ancak tarafların anlaşamadıkları, davalının evlilik birlikteliği boyunca davacıyı darp ettiği, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, davacı lehine aylık 1.000,00- TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, müşterek çocukların geçici ve kesin velayetinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocuk lehine dava tarihinden itibaren aylık 1.500,00-TL tedbir nafakası hükmedilmesine, davacı lehine 75.000,00 TL manevi tazminatın takdirine, evlilik ve boşanma sebebiyle maddi açıdan zarara uğrayan, müvekkil davacı lehine 75.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla cinsi ve adeti belirtilen ziynet eşyalarının aynen iadesine, iadesinin olmaması halinde şimdilik bedeli olan 250,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesine dair talepte bulunulduğu, davalı (Elazığ ili, Kovancılar ilçesi, Yoncalıbayır Mh. Cilt No:156, Hane No:18, BSN: 179'da kayıtlı Ali ve Hakime oğlu, 10/03/1987 d.lu, 22342772032 TC kimlik nolu ) MUSA TUNÇ'un adresi meçhul olduğundan,

'' İş bu tebliğ zarfında dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunur.'' Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK 122,317,318 maddeler).

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/07/2023

Basın No: ILN01861725

#ilan.gov.tr