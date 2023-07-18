T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2017/410 Esas

KARAR NO : 2023/237

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin 24/02/2023 gün ve 2017/410 esas ve 2023/237 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 206/1, 62 , 53/1-a,b,c,d,e, 53/2, 53/3 maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına , CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA , 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA dair verilen karar Zoxıdjon ve Shoida kızı, 1992 doğumlu, sanık OMINAKHON GAPUROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE VE İNTERNET ORTAMINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.07.2023

Basın No: ILN01861388

#ilan.gov.tr