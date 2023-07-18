T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .61458052-2021/1104-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 16.05.2023 tarih 2021/1104 esas 2023/438 karar sayılı ilamı ile; Kurt ile Dürdunyaz' dan olma 1979 D.lu Chary AKYYEV'in 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Beraat 'ine karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen kararın ve katılan kurum vekili Av. Halil İbrahim Özsan 'ın İstinaf dilekçesi sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisindemahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veyatutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 11.07.2023

Basın No: ILN01861398

#ilan.gov.tr