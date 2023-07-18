T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/243 Esas

Tüm aramalara rağmen açık adresi bulunamayan Davalı ÖZLEM KUTAR (KARATAŞ)'ın duruşmanın atılı bulunduğu, 21/03/2024 günü saat 10:50'de İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya bir vekil tarafınızdan temsil edilmeniz, edilmediğiniz takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği, dava dilekçesi, ve tensip zaptı ile duruşma günü ve saati tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01862059

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