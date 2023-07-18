T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/517 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ : Karanfil Mah.

ADA NO : 143

PARSEL NO : 59 ve 60

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 302,52 m2 irtifak alanı ve 26,21 m2 mülkiyet hakkı olmak üzere toplam 328,73 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYNUR AÇIKGÖZ, BESİME ATEŞ, CUMALİ ATEŞ, HAMİDE TOSUN, HAYRİYE KALKAN, HÖSNE ATEŞ ve SENEM ATEŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/517 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29/05/2023

Basın No: ILN01861454

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