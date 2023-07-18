T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/545 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ : Erenyolu Mah.

ADA NO : 143

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 555,18 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR ÇAKIR, AHMET ÇAKIR, ALEV ATAOĞLU, ALİ ÇAKIR, CEMİLE ÇAKIR, ÇİĞDEM ÇAKIR, DENİZ ÇAKIR, DİLEK YAKIT, FATMA ÇAKIR, GÖKHAN ÇAKIR, GÜL ASAL, HÜSNE YALDIZ, İBRAHİM HALİL ÇAKIR, İDRİS ÇAKIR, MEHMET ÇAKIR, MELEK EKER, MURAT ÇAKIR, MUSTAFA ÇAKIR, NURETTİN ÇAKIR, OKTAY ÇAKIR, REŞİT ÇAKIR, ŞENAY KILINÇ, ŞERİFE ÇAKIR ve TÜLAY POLAT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/545 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.30/05/2023

Basın No: ILN01861448

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