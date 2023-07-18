VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:15

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:25

Aziz GARİP

Satış Memuru-121577

e-imzalıdır

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, YALI TOPRAĞI Mevkii, 374 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa ...Adresi : Kerem Mahallesi, Yalı Toprağı Mevkii, Çarşıbaşı / TRABZONYüzölçümü : 5.433,20 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 8.149.800,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, Çeşme Yanı Mevkii, 406 Ada, 17 Parsel, Taşınmaz kısme ...Adresi : Kerem Mahallesi, Çeşme Yanı Mevkii Çarşıbaşı / TRABZONYüzölçümü : 2.306,66 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.430.129,20 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, Yalı Toprağı Mevkii, 575 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın ta ...Adresi : Kerem Mahallesi, Yalı Toprağı Mevkii Çarşıbaşı / TRABZONYüzölçümü : 3.487,41 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 4.324.388,40 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:12/07/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

SATIŞ MEMURLUĞU HESABI

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