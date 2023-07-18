VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:05
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:15
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:25
|Aziz GARİP
Satış Memuru-121577
e-imzalıdır
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
SATIŞ MEMURLUĞU HESABI
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Basın No: ILN01862074
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