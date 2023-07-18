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VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, YALI TOPRAĞI Mevkii, 374 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz arsa ...
Adresi : Kerem Mahallesi, Yalı Toprağı Mevkii, Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü : 5.433,20 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.149.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, Çeşme Yanı Mevkii, 406 Ada, 17 Parsel, Taşınmaz kısme ...
Adresi : Kerem Mahallesi, Çeşme Yanı Mevkii Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü : 2.306,66 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.430.129,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:15
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Çarşıbaşı İlçe, KEREM Mahalle/Köy, Yalı Toprağı Mevkii, 575 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın ta ...
Adresi : Kerem Mahallesi, Yalı Toprağı Mevkii Çarşıbaşı / TRABZON
Yüzölçümü : 3.487,41 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.324.388,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:25
12/07/2023
Aziz GARİP
Satış Memuru-121577
e-imzalıdır

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
SATIŞ MEMURLUĞU HESABI
VAKIFBANK VAKFIKEBİR ŞUBESİ : TR 0500 0150 0158 0073 0280 9558

Basın No: ILN01862074

#ilan.gov.tr

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VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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