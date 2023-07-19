T.C.

DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/130 Esas 20/06/2023

HİMMET ALAKUŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Himmet ALAKUŞ'un kardeşi Mahmut ALAKUŞ'un çobanlık yapmakta iken 2003 yılında evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğine ilişkin dava açıldığı, bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin Mahkememizin 2023/130 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇERİSİNDE MÜRACAATTA BULUNMALARI,

Söz konusu kimse ile ilgili bilgi veren olmaz veya sağ oldukları tespit olunamaz ya da kesin olarak öldükleri tespit olunamaz ise yargılama sonunda T.M.K. 588 maddesi gereğince bu kişinin gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 42286028484

ADI SOYADI : MAHMUT ALAKUŞ

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : ŞEFİKA

DOĞUM TARİHİ : 03/12/1965

DOĞUM YERİ : DENİZLİ

Basın No: ILN01863005

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