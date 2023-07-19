ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Ekrüz köyü 184 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan sınırlandırma ve yüzölçüm hesap hatası düzeltmesi sonucu 184 ada 1 nolu parselin yüzölçümü 18133,91 m2 ve 184 ada 2 nolu parselin yüzölçümü 5774,43 m2 olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN01862488

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