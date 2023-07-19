ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSALAR Sıra No Niteliği Mahalle Ada Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Arsa Keklikkayası 625 1 2.952,89 3.249.000,00 97.470,00 1.08.2023 10:30 2 Arsa Taksim 1511 3 487,00 2.922.000,00 87.660,00 1.08.2023 10:35 3 Arsa Taksim 1512 2 496,00 2.976.000,00 89.280,00 1.08.2023 10:40 4 Arsa Keklikkayası 626 4 500,00 550.000,00 25.000,00 1.08.2023 10:45 5 Arsa Keklikkayası 627 2 550,00 605.000,00 25.000,00 1.08.2023 10:50 6 Arsa Keklikkayası 627 4 550,00 605.000,00 25.000,00 1.08.2023 10:55 7 Arsa Keklikkayası 627 5 550,00 605.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:00 8 Arsa Keklikkayası 627 6 550,00 605.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:05 9 Arsa Keklikkayası 627 7 550,00 605.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:10 10 Arsa Keklikkayası 627 8 689,62 759.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:15 11 Arsa Keklikkayası 627 9 601,12 662.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:20 12 Arsa Keklikkayası 627 10 502,95 554.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:25 13 Arsa Keklikkayası 627 11 502,95 554.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:30 14 Arsa Keklikkayası 628 2 550,00 605.000,00 25.000,00 1.08.2023 11:35 15 Arsa Keklikkayası 628 3 550,00 605.000,00 25.000,00 8.08.2023 10:30 16 Arsa Keklikkayası 628 4 550,00 605.000,00 25.000,00 8.08.2023 10:35 17 Arsa Keklikkayası 628 5 550,00 605.000,00 25.000,00 8.08.2023 10:40 18 Arsa Keklikkayası 628 6 550,00 605.000,00 25.000,00 8.08.2023 10:45 19 Arsa Keklikkayası 628 7 550,61 606.000,00 25.000,00 8.08.2023 10:50 20 Arsa Keklikkayası 628 8 605,93 667.000,00 25.000,00 8.08.2023 10:55 21 Arsa Keklikkayası 628 9 612,52 674.000,00 25.000,00 8.08.2023 11:00 22 Arsa Keklikkayası 628 10 550,00 627.000,00 25.000,00 8.08.2023 11:05 23 Arsa Keklikkayası 628 11 570,00 627.000,00 25.000,00 8.08.2023 11:10 24 Arsa Kavakyolu 148 2 547,51 822.000,00 25.000,00 8.08.2023 11:15 25 Arsa Çukurkuyu 503 1 1.965,76 4.423.000,00 132.690,00 8.08.2023 11:20 26 Arsa Güllüce 111 4 865,49 390.000,00 11.700,00 8.08.2023 11:25 27 Arsa Güllüce 111 7 757,37 341.000,00 10.230,00 8.08.2023 11:30 28 Arsa Güllüce 117 4 841,15 379.000,00 11.370,00 8.08.2023 11:35

KIZILAY MAH.- HOCABEY MAH.-FATİH(YUNUS EMRE) MAH. İŞYERLERİ Sıra No Bulunduğu Kat Bağ.Böl. No Niteliği Net Alan Brüt Alan Yön Eklenti Eklenti m² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B blok Oyşim 1 Zemin Kat 13 Dükkan 256 m² 418 m² D Depo 3 162,00 ₺3.575.000,00 ₺107.250,00 15.08.2023 10:30 Kızılay Mahallesi-2313 ada 3 parsel T-2 blok 2 Zemin Kat 1 Dükkan 119 m² 126 m² D Depo 1 119,10 ₺4.345.000,00 ₺130.350,00 15.08.2023 10:35 3 Zemin Kat 2 Dükkan 119 m² 126 m² B Depo 2 119,10 ₺4.345.000,00 ₺130.350,00 15.08.2023 10:40 Kızılay Mahallesi-2313 ada 3 parsel TA-4 blok 4 Zemin Kat 8 Dükkan 147 m² 174 m² B Depo 2 64,65 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 15.08.2023 10:45 Kızılay Mahallesi-2313 ada 2 parsel T-1 blok 5 Zemin Kat 1 Dükkan 119 m² 126 m² D Depo 1 119,10 ₺4.345.000,00 ₺130.350,00 15.08.2023 10:50 6 Zemin Kat 2 Dükkan 119 m² 126 m² B Depo 2 119,10 ₺4.345.000,00 ₺130.350,00 15.08.2023 10:55 Kızılay Mahallesi-2313 ada 3 parsel TA-3 blok 7 Zemin Kat 7 Dükkan 147 m² 174 m² D Depo 1 64,65 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 15.08.2023 11:00 8 Zemin Kat 8 Dükkan 147 m² 174 m² B Depo 2 64,65 ₺4.675.000,00 ₺140.250,00 15.08.2023 11:05 Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-6 Blok 9 Zemin Kat 7 Dükkan 123 m² 145 m² D Depo 7 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 15.08.2023 11:10 10 Zemin Kat 8 Dükkan 123 m² 145 m² B Depo 8 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 15.08.2023 11:15 Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel T1-4 Blok 11 Zemin Kat 1 Dükkan 111 m² 119 m² D Depo 1 111,69 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 15.08.2023 11:20 12 Zemin Kat 2 Dükkan 111 m² 119 m² B Depo 2 111,69 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 15.08.2023 11:25 Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok 13 Zemin Kat 7 Dükkan 123 m² 145 m² D Depo 7 46,55 ₺4.939.000,00 ₺148.170,00 15.08.2023 11:30 14 Zemin Kat 8 Dükkan 123 m² 145 m² B Depo 8 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 15.08.2023 11:35 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-8 Blok (3+1) 15 Zemin Kat 7 Dükkan 123 m² 145 m² D Depo 1 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 22.08.2023 10:30 16 Zemin Kat 8 Dükkan 123 m² 145 m² B Depo 2 46,55 ₺4.939.000,00 ₺148.170,00 22.08.2023 10:35 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel T1-5 Blok (3+1) 17 Zemin Kat 1 Dükkan 111 m² 119 m² D Depo 1 111,69 ₺4.169.000,00 ₺125.070,00 22.08.2023 10:40 18 Zemin Kat 2 Dükkan 111 m² 119 m² B Depo 2 111,69 ₺4.169.000,00 ₺125.070,00 22.08.2023 10:45 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-9 Blok (3+1) 19 Zemin Kat 7 Dükkan 123 m² 145 m² D Depo 1 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 22.08.2023 10:50 20 Zemin Kat 8 Dükkan 123 m² 145 m² B Depo 2 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 22.08.2023 10:55 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel T1-6 Blok (3+1) 21 Zemin Kat 1 Dükkan 111 m² 119 m² D Depo 1 111,69 ₺4.169.000,00 ₺125.070,00 22.08.2023 11:00 22 Zemin Kat 2 Dükkan 111 m² 119 m² B Depo 2 111,69 ₺4.169.000,00 ₺125.070,00 22.08.2023 11:05 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-10 Blok (3+1) 23 Zemin Kat 7 Dükkan 123 m² 145 m² D Depo 1 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 22.08.2023 11:10 24 Zemin Kat 8 Dükkan 123 m² 145 m² B Depo 2 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 22.08.2023 11:15 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel T1-7 Blok 25 Zemin Kat 2 Dükkan 111 m² 119 m² B Depo 2 111,69 ₺4.169.000,00 ₺125.070,00 22.08.2023 11:20 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-11 Blok 26 Zemin Kat 7 Dükkan 123 m² 145 m² D Depo 1 46,55 ₺4.939.000,00 ₺148.170,00 22.08.2023 11:25 27 Zemin Kat 8 Dükkan 123 m² 145 m² B Depo 2 46,55 ₺4.389.000,00 ₺131.670,00 22.08.2023 11:30 YENİ SANAYİ SİTESİ İŞYERLERİ S.NO MAHALLE DÜKKAN NO YÖN ADA PARSEL BRÜT M² NET M² MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 28 FATİH 1 G 1521 18 174 165 2.350.000,00 70.500,00 29.08.2023 10:35 29 FATİH 4 D 1521 18 179 170 2.269.000,00 68.070,00 29.08.2023 10:40 30 FATİH 5 D 1521 18 179 170 2.269.000,00 68.070,00 29.08.2023 10:45 31 FATİH 6 D 1521 18 179 170 2.269.000,00 68.070,00 29.08.2023 10:50 32 FATİH 7 D 1521 18 179 170 2.269.000,00 68.070,00 29.08.2023 10:55 33 FATİH 8 K 1521 18 174 165 2.169.000,00 65.070,00 29.08.2023 11:00 34 FATİH 9 K 1521 18 174 165 2.169.000,00 65.070,00 29.08.2023 11:05 35 FATİH 10 K 1521 18 174 165 2.169.000,00 65.070,00 29.08.2023 11:10 36 YOĞURTLU 1 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:15 37 YOĞURTLU 2 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:20 38 YOĞURTLU 3 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:25 39 YOĞURTLU 4 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:30 40 YOĞURTLU 5 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:35 41 YOĞURTLU 6 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:40 42 YOĞURTLU 7 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:45 43 YOĞURTLU 8 G 215 1 120 111 1.690.000,00 50.700,00 29.08.2023 11:50 44 YOĞURTLU 9 D 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 10:35 45 YOĞURTLU 10 D 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 10:40 46 YOĞURTLU 11 D 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 10:45 47 YOĞURTLU 12 D 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 10:50 48 YOĞURTLU 13 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 10:55 49 YOĞURTLU 14 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 11:00 50 YOĞURTLU 15 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 11:05 51 YOĞURTLU 16 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 11:10 52 YOĞURTLU 17 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 11:15 53 YOĞURTLU 18 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 11:20 54 YOĞURTLU 19 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 11:25 55 YOĞURTLU 20 K 215 1 120 111 1.990.000,00 59.700,00 5.09.2023 11:30 56 YOĞURTLU 21 B 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 11:35 57 YOĞURTLU 22 B 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 11:40 58 YOĞURTLU 23 B 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 11:45 59 YOĞURTLU 24 B 215 1 122 114 2.150.000,00 64.500,00 5.09.2023 11:50

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (arsa - işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre Çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.28 ADET ARSA - 59 ADET İŞYERİ SATIŞI





Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7- İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak arsa-işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları arsa - işyeri sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer arsa - işyerlerine de katılabilir.

Madde 10- İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.

Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 200.00 TL. ( İkiyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.



İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024 Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr

Basın No: ILN01862837

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